外交部長吳釗燮。（資料照片）

外交部長吳釗燮27日接受美福斯新聞（Fox News）專訪表示，擔心大陸可能對台灣採取軍事行動。退役少將于北辰痛批，此說法完全不負責任、給民眾恐懼的感覺！

大陸全國人大28日通過港版「國安法」草案，外交部長吳釗燮27日接受美福斯新聞（Fox News）專訪表示，北京下一步可能就是台灣，「我們擔心可能對台採取軍事行動」。

吳釗燮接受福斯新聞訪問時說，大陸明顯趁各國焦頭爛額時出手，各界須保持警覺。「如果香港倒下，我們不知下一步會怎樣，可能就是台灣。我們對此非常慎重，試圖保護自己。」

吳釗燮指出，大陸曾承諾在港實行「一國兩制」、50年不變，如今卻企圖完全接管香港行政部門，擔心大陸可能對台灣採取軍事行動。

已經退伍的陸軍少將、前542旅旅長于北辰在台北市議員羅智強的《未來沙龍》中痛批，釗燮是外交部長，不是國安會祕書長、也不是國防部長，兩岸之間軍事策略問題，不該由吳釗燮回答。

此外，于北辰也批吳釗燮的理由太單純，也就是因為港版國安法可能讓「兩岸三地」變成「兩岸兩地」，第三地不見了，吳釗燮用最單純、最簡單的小學生算數，因為兩岸三地少一地，下一個就該台灣了，這是一個完全不負責任、完全沒有研究戰略情勢的講法。

于北辰也表示，吳釗燮面對美國媒體，美國媒體難得對中華民國外交部專訪，而且又可以對全球華人說出中華民國價值觀以及面對港版國安法的作為。但民進黨對於香港是「聲援」但不「支援」，「同情」但不動「真情」。

于北辰質疑，吳釗燮到底是依據哪一點徵兆？難道是解放軍有作異常集結？還是解放軍在某地有不尋常的電波通聯？還是他的飛機起降超過平常的參數？都沒有嘛！國防部、國安會、國安局都沒說話，外交部長卻說話了！這真是大風吹政府，外交管到國防、國防部卻不敢談國防！到底政府要給民眾甚麼感覺？是安全、無憂無慮、長治久安或是恐懼的感覺？現在吳釗燮就是給民眾恐懼的感覺！

(中時電子報)