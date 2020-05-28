美國官員說，川普政府正計劃取消一類大陸研究生與研究人員的簽證，他們與中共軍隊有相關，人數可能多達數千名。

紐約時報(NewYorkTimes)的報導，這顯然是美國對大陸的再一出擊，從貿易戰走到教育戰，利用教育限制逼迫大陸接受美國的條件，也與香港的國安法爭議有關。相對的，中國大陸也可能會進行報復，因為在中國大陸的美國學生與研究人員也相當多，他們也可以實施類似的簽證限制。

由於大陸全國人民大會，完成了對香港國安法的立法，能夠懲罰在香港發生的「分裂、顛覆、恐怖主義和外國干涉」相關事件，被認為是使北京取得香港的全面權力的法律依據。

美國對此表示憤怒，國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）表示，未來香港不再享有經濟的特殊待遇，因為它不再具備中國大陸承諾的「高度自治權」。

龐佩奧說，如果大陸在香港實施新的國安法，香港島將失去其作為金融中心的作用。

美國政府已開始討論，如何加強手段來反制中國大陸，而最快的一種手段，似乎就是取消大陸學生的簽證。據說這是龐佩奧星期二在白宮會議上，向川普總統提議的計劃。

雖然目前還只是提議，不過美國聯邦調查局，很早就認定中國大陸學生，特別是從事科學工作的學生，很可能對美國國家安全造成的威脅。美國情報官員擔心，大陸的交換生可能會被政府用來從大學內部收集信息。

不過，也有美國機構認為，不能排除有些學生在收集情報，但是美國的機構對於重要資料，都已經採取了足夠的安全措施，而且大陸學生在西方的自由化影響，除了學科領域的增長，也會有新的價值觀，意味著他們對中國大陸會有良性改變。

相對的，假如中國大陸的學生和研究人員，遭遇美國政府日益嚴格的審查，以及簽證限制時，反而會使他們對美國失望，造成不良偏見。同時，美國的學校也擔心這樣做，會擴張成反亞裔的種族岐視，情況就就更複雜了。

支持取消簽證的官員說，大陸政府很善於在大學裡面尋找合適的學生，做為隱藏人材，他們出國留學將被要求收集信息，可以做為減免學費的條件，在畢業後也會幫忙找到好的出路。

官員們沒有提供受影響學校的名單，但是包括西北工業大學、哈爾濱工程大學、北京理工大學、哈爾濱工業大學、北京航空航天大學、南京航空航天大學和南京科技大學，與軍方科研單位有合作，並不是什麼秘密。

據一些官方估計，取消簽證可能會影響至少3,000名學生。在美國大約36萬中國大陸學生中，這比例算是很小，但是其中一些受影響的人，可能直接失去從事重要的研究項目。

此舉肯定會引發公眾辯論。官員們承認，沒有直接證據表明，那些即將失去簽證的學生違法什麼規定。

(中時電子報)