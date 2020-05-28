針對台中市影視產業發展與協拍，市議員林德宇28日在議會質詢中指出，先前市府補助拍攝的影片《返校》就在大里菸葉場取景，但市府影視協拍網中卻獨缺大里景點介紹，實在諷刺更突顯市府不用心。林德宇建議催生「台中紀錄片獎」，豐厚在地影視能量，發揮中台灣影視基地的最大的加乘效益。

林德宇一上場就引用電影《返校》中的經典台詞：「你是忘記了，還是害怕想起來？」作為質詢的開場白，沒想到新聞局黃局長卻不認識這句台詞，讓林德宇直說局長真的要再加油。

林德宇表示，《返校》是由台中市新聞局補助，獲得國內外許多好評的電影，新聞局也曾經發布新聞稿宣傳，結果在新聞局影視協拍網中的場景資料庫，竟看不到該作的重要取景點大里菸葉廠，甚至看不到大里區內軟體園區、福興宮等在地宮廟的任何一個景點，他要求新聞局要盡速修正、納入。

新聞局長黃國瑋表示，近期有許多劇組前來大里軟體園區取景，新聞局的「來去拍台中」專書也有收錄包含大里輕艇練習場等大里景點，針對林德宇所說的網站部分會再做加強。

林德宇表示，新聞局連兩年辦理「大臺中紀錄片製作計畫」，紀錄台中在地故事，用心值得肯定。但他舉新北市紀錄片獎為例，該獎項每年發給12位導演一萬美金拍片基金，最終決選前三名還有額外獎金，相較於中市新聞局用標案方式遴選團隊來拍片，新北市紀錄片獎更能鼓勵創作者創作。

林德宇說，屯區在地的朝陽科大、亞洲大學及青年高中等學校都有影視創作相關科系，如果用標案的方式，學生及個人創作者難以參與，他認為應該用開方式徵選的方式，刺激在地蘊含的創作能量。

另外他也發現，今年二月新聞局曾發布新聞稿，要將去年紀錄片製作計畫的《重回17》《食在逢甲》及《東海書苑》三支成果影片上傳新聞局官方Youtube頻道，結果到現在五月底只上傳了一支《重回17》，相較新北市今年在疫情期間推出的紀錄片線上影展，中市新聞局效率顯然也有待加強。

黃國瑋表示，其實三支影片都有上傳，只是在不同平台。他說林德宇所提的紀錄片獎項其實新聞局內部也有討論過，考慮到紀錄片產製時間較長，最後決定改以其他方式鼓勵創作，這次會再回去研討。

林德宇指出，台中市政刊物「漾台中」每期發行五萬本，訂閱戶卻只有54戶，新聞局每年編列九百萬預算發行刊物，還編列一百四十萬做漾台中臉書專頁經營、三百二十萬做網路行銷，但卻沒有對紙本刊物的索閱點做觸及率的分析，根本不知道民眾會不會拿來看，他認為發行五萬本的效益實在太低，新聞局應推動減紙化，減少紙本刊物的發行量。

新聞局指出，新聞局同仁有時候會去看紙本刊物的翻閱狀況，只是沒有詳細的數字。他也認同林德宇減紙化的概念，他說新聞局已經把發行量從去年的六萬本減少到今年的五萬本，減少的部分會加強把刊物內容數位化傳遞出去。

林德宇則說，數位化也要繼續推動無紙化，五萬本還是太多，要繼續減少發行冊數。

(中時 )