香格里拉台北及台南遠東國際大飯店，自即日起至2020年9月30日止，推出謝師宴、教師專屬住房與餐飲優惠，向辛苦的老師們致敬！該展翅飛饗．感恩畢業季的宴會廳謝師宴專案，香格里拉台北遠東中西合璧自助餐，每位1,100元，香格里拉台南遠東飯店推出中西料理選擇，西式自助餐每位880元起；中式桌菜每桌7,000元起，再贈送老師桌紅酒，消費達指定人數，另有教師免費招待方案！

擁有超高人氣的「遠東Cafe」7月30日前，推出「敬師饗食自助百匯」優惠，香格里拉台北遠東平日每位680至980元起，香格里拉台南遠東飯店每位690至起900元，還有豐富好禮贈送！除此之外，7月1日至9月30日止，教師們於兩家飯店各餐廳用餐可享65折優惠，還有專屬住房優惠，台北遠東每晚4,335元起（約原價的2折），台南遠東每晚3,230元起（約原價的24折），可免費升等至尊榮客房，含早餐兩客，豪華閣貴賓服務包含全天候輕食飲品及晚間雞尾酒小點、提前入住、延遲退房等多種禮遇。

此外，香格里拉台北與台南遠東國際大飯店自7月1日起至9月30日，聯合推出「老師，感謝您！謝師住房專案及餐飲優惠」，入住香格里拉台北遠東只要4,335元（原價每晚21,500 元，約原價的2折），台南遠東每晚3,230元（原價每晚13,500元，約原價的24折）含翌日豐盛自助早餐，再享多重禮遇：免費升等至尊榮客房；提前於中午12點入住及延遲退房至下午3點；以及至多2位大人和2位孩童，可享豪華閣貴賓禮遇，包含在貴賓廊高樓景觀享豐盛早餐、全天候輕食飲品、晚間雞尾酒及小點等。

同時，在活動期間於兩家飯店各餐廳用餐，還另可享65折優惠！住房專案需外加10％服務費與5％稅金。

此外，在展翅飛饗．感恩畢業季的宴會廳謝師宴專案，有獨立宴會空間，將以溫馨繽紛氣球佈置、加上舞台、舞池與燈光音響影音設備，提供畢業生們展現青春熱力的絕佳場域，盡情品嘗五星級廚藝團隊，精心製作的中西精緻佳餚！

(工商 )