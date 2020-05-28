共同社報導指出，日本政府28日就大陸在香港建立國家安全法律制度“深表憂慮”外務事務次官秋葉剛男在外務省召見中國駐日大使孔鉉佑，傳達了日本的這一立場。報導還表示，為了避免影響日中關係，日方未表達抗議之意。這反映出日本與暗示將實施制裁等態度強硬的美國之間溫差。

日本官房長官菅義偉在記者會上就允許大陸相關部門以維持治安為由介入香港事務的國家安全法律指出：“在國際社會和香港市民強烈關切的情況下獲得（通過）。”他還表示：“在繼續關註有關情況的同時，將與相關國家合作並妥善應對。”

秋葉向孔鉉佑闡述日本政府的立場稱：（1）香港屬於日本極其重要的夥伴；（2）維持香港以往的自由開放體制，民主、穩定地發展至關重要。

日本也摸索與大陸的對話。外相茂木敏充26日在參院外交防衛委員會上表示：“不僅是關註有關情況，這個問題必須與中國切實溝通。”

不過對於美國的制裁方案，據分析日本當前不打算保持步調一致。有關美方要求聯合國安理會召開緊急會議的舉動，日本表示“不便置評”。對於指責中國“想要奪取香港等美方說辭，日本不給予明確評論，擬劃清界限。

背景原因有首相安倍晉三重視的中國國家主席習近平作為國賓訪日。菅義偉表示“願在日中之間繼持續溝通”，繼續力爭實現。安倍28日夜晚離開官邸時，被媒體問及有關中國的動向，但沒有回答。

(中時 )