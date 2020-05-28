汐止警分局長青派出所警員黃錦坡擔服值班勤務時，發現有一名賴姓(91年次)高中生在派出所外徘徊，於是主動前往了解，得知原來該名賴姓學生，因當(17)日上午由台北市士林區住家外出，至五指山梅花步道登山，惟賴姓學生對路況不熟，登山過程中不慎迷路，手機又因為在山區沒有信號，所幸賴姓學生誤打誤撞，自行找到路下山，下山後賴姓學生發現身無分文，拖著又飢又渴疲憊的身軀走到派出所附近，因羞澀而不敢入內求援，黃員發現後，立即將他帶進去派出所內休息，提供茶水及餅乾給他食用，並代為通知他的父母報平安，但因其父母都在上班，短時間內無法立即趕過來，好心的員警駕車將賴姓學生載往就近的捷運站，並提供車資及口罩讓其使用，幫助其安全返家，過程中賴姓學生不斷感謝員警，他表示小時候的觀念是，做錯事會被帶到派出所，想不到長這麼大第一次進入派出所，警察叔叔這麼熱心親切，也讓他感到非常暖心，也改變了對警察過往的刻板印象。

(中時 )