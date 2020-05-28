新北市政府警察局土城分局廣福派出所警員卓泓均、許峻豪日前接獲報案有外籍人士需警方協助，原來2名印度籍留學生前一天晚間從台北市聚餐完搭乘計程車返回土城，隔日發現手機不見，於是報案希望警方能協助，在員警以流利的英文及積極仔細調閱監視器畫面，一一調閱過濾，找到留學生當天所搭乘的計程車，找回遺失的手機，相當感謝警方的大力協助，也大讚員警英文能力，感受到台灣警察的專業與熱情。

109年05月25日12時許土城分局廣福派出所接獲報案，有2名外籍人士需要協助，警員卓泓均、許峻豪立即前往土城區學府路1段，經詢問後得知該2名留學生為印度國籍，其表示昨(24)日晚間到台北市與同學聚餐小酌後，兩人搭車返回土城宿舍休息，隔天發現手機遺失相當緊張，因為手機不僅是很重要的聯絡工具，且內有許多重要資料，如無法尋回將再重辦，不僅造成生活上的不方便，且因本身為外國人身分，辦理流程會更加繁瑣，因此急需警方協助尋回；所幸警方以流利的英語與其溝通，仔細了解分析當晚搭乘計程車的方向及下車點後，一一調閱及過濾相關監視器，也因當時搭乘的時間點及下車地點，附近有多部計程車且移動路線相同，因為無法確認何部計程車為其所搭乘，員警不辭辛勞地一一聯繫數部計程車司機後，終於聯繫上當時留學生所搭乘的計程車司機，而該司機也表示有發現乘客所掉落之手機，但已送往警察廣播電台，卓姓員警即主動協助與警察廣播電台聯繫確認，另以英語轉知印度籍留學生並告知領取地點等資訊，警察助人佳話，再添1則。

(中時 )