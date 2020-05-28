澳門賭王何鴻燊日前病逝享耆壽98歲，傳奇一生吸引外界無限追思。知名命理師詹惟中日前更在談話性節目中自爆已買好塔位，並放進骨灰罈求好運，還爆料何鴻燊也是靠這招「造生基」續命。對此，「通靈大師」江嘉葉也語帶保留地說，命理師都是凡人，若用邪術去施法術，以後定有報應，更會反應到命理師、法師、道長等身上。

詹惟中日前在節目中指出，在骨灰罈放進指甲、毛髮、血等，再經由法事處理就可招好運，還爆料何鴻燊傳出病危消息時，就是靠這招延命，若處理得當還能賺大錢。

對此江嘉葉認為，凡人在健康不佳，運勢不好時，都會尋求各種不同改運方式，造生基是近20年來開始流行的改運方式，據聞一些名人也做了造生基改運，但只聽聞，事實是否如此沒人知道。

她強調造生基主要是為身體健康不佳者作的法術，對運勢好壞幫不上忙，這是古代流傳下來，求神保佑病重的人，既然是求神護佑，就一定要得到神的恩准，再加上法術才能達到所求目的，才能合於天理，因人的病痛、壽命都是在命運之中注定，或是冤親債主討債，凡人哪有本領改變。

江嘉葉更提醒，所有命理師都是凡人喔！若用邪術去施法術，那以後定有報應，會反應到命理師、法師、道長等的身上或家人，若是正神的應許，則神明會去執行這項任務，命理師只是仲介者，一切反撲之事自然由神明承擔化解。

事實上台灣、香港很大企業人士都很信造生基，但病重者依然逃不過命運或冤親債主的追討而離世，江嘉葉直言造生基費用很高，不如把這些費用行善佈施，增加自己的福報，以報天地，如此說不定還能得到上天的眷顧相助。

(中時電子報)