樹林區鎮南宮配合「愛心大平台」活動，贈予新北市價值近200萬的復康巴士，提供弱勢民眾最便利的交通工具，新北市長侯友宜28日出席捐贈典禮，並回贈匾額「永護群黎」。侯友宜表示，這是新北市第555輛復康巴士，市府一定會好好運用，為身障者提供就醫、就學、就業接送服務。

鎮南宮建廟至今已64年，樹林人習以千歲廟稱之，主祀「五年千歲」，信徒眾多，廟方也經常做善事回饋鄉里，是當地相當重要的信仰中心。

侯友宜指出，鎮南宮長年從事社會公益活動、幫助弱勢、不定期舉辦老人共餐、關懷身障者及獨居老人，此次疫情期間也捐贈許多防疫物資給市府，濟世精神令人欽佩。

侯友宜表示，鎮南宮捐贈的復康巴士是進口頂規車輛，價值近200萬，是新北市第555輛，也是民間捐贈的第484輛，市府一定會好好運用，提供身心障礙者、弱勢族群就醫、就學、就業的通勤服務，不會辜負人民期待。

社會局補充，鎮南宮每年皆規畫千萬元資金做公益，包括舉辦藝能研習營教民眾寫書法、彈古箏，還設立圖書館供學生、信眾享受閱讀之樂，防疫期間還捐了抗菌液、洗手乳給學校與第一線防疫人員，受惠人數破萬。

(中時 )