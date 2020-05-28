高雄市長韓國瑜罷免案距離6月6日投票，剩下9天，資深媒體人陳敏鳳表示，目前只有新北市長侯友宜能夠救韓國瑜。

陳敏鳳在政論節目《新聞面對面》中表示，韓國瑜現在手中最好的幾張牌︰就是防疫，請中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中去，陳時中應不會去。最好的方法，就是請侯友宜去，黨部的人其實是沒有加分，雖然他算是一個政黨的動員，但是實際上還是要看行政上的政績。現在侯友宜在行政上的政績，都是非常地高。所以如果侯友宜願意下去幫韓國瑜，也許可以一起弄個什麼場面或是說怎樣相挺的話。

陳敏鳳指出，針對520，韓國瑜本身就不會去了，而侯友宜很晚才決定要出席520蔡總統就職典禮，因為他在國民黨內還是有一些問題存在。但是她認為，侯友宜應該要盡一個國民黨人的身分。如果韓國瑜需要他幫忙，就應該適度的去幫忙。不過侯友宜應會覺得，大家就做好就好，而且侯友宜也堅持只要顧好他的新北就好。

陳敏鳳強調，其實侯友宜在全台的人氣很高，他是2024年唯一可以對抗民進黨的人。如果侯願意下去幫韓國瑜做一些事情，她覺得侯友宜會是唯一能救韓的人。

(中時電子報)