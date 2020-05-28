新冠肺炎降溫，新北市為促進夜市觀光發展，與新北5大夜市合推「人氣美食餐券」，內容組合豐富多樣，民眾只要上網購買餐券，便可至指定攤販享有最低5折優惠，共有10組不同類型套票，每組限量50份，30日正式開賣。

新冠肺炎年初爆發，觀光產業受嚴重衝擊，夜市首當其衝，人潮少了許多，但近日因連日「＋0」，民眾逐漸回流，新北市打鐵趁熱，推出「新北夜YES淘金夢」系列活動。

新北市經發局市場處表示，行銷系列活動第一波是打卡抽黃金，效果不錯，現在順勢推出第二波「人氣美食套餐券」，民眾只要上網購買套餐券，就可享有最低5折優惠，吃遍各大夜市。

市場處指出，此次共集結汐止觀光夜市、永和樂華夜市、板橋湳雅夜市、樹林興仁花園夜市、新店安和國際觀光夜市，合推「人氣美食套餐券」，共10組套票，每組限量50份，分有99元及149元2種版本，每人每組限購一次。

市場處提到，永和樂華夜市推出的「多國混合精選套餐」內容豐富，有北海道鹽烤帝王螺、焗烤海鮮扇貝配幸花明太子起司烤餅，充滿異國風味；汐止觀光夜市的「深夜食堂精選套餐」含有澎湖新鮮大生蠔、香氣四溢的關東煮、新加波料理叻沙麵，其它夜市也都有不同類型套餐，提供多樣化選擇讓民眾參考。

民眾陳小姐說，市府此次推出的優惠最低達5折，搭配的組合餐也都很有特色，她會在開賣首日上網搶「人氣美食套餐券」，不只搶優惠，也希望能協助辛苦的攤商度過疫情難關。

市場處長盛筱蓉指出，目前疫情稍有趨緩，市府推出振興方案，希望把民眾找回來，刺激消費，但也提醒民眾千萬別大意，進入夜市仍須保持社交安全距離、戴上口罩，將防疫做到位。

(中時 )