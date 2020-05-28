深圳房市自疫情逐漸恢復後就相當搶手，由於供不應求，因此衍生不少亂象，還引來監管單位更嚴厲的查核。對此，深圳市住房和建設局28日在官網公告，2020年下半年深圳市計畫入市的住宅及商務公寓項目有109個，預計供應房源面積為601.88萬平方米共6萬9350套；其中，住宅490.55萬平方米，5萬0618套；商務公寓111.33萬平方米，1萬8732套。

深圳市住建局表示，近期，網絡上出現關於深圳市房地產市場的部分不實訊息，特別是個別機構和個人刻意營造深圳住宅房源供應緊缺的氛圍。

為切實保障市民的知情權，做到房源訊息的公開透明，深圳市住房建設局透過對房源訊息的整理和公示，讓當地市民對住房供應情況有更為全面的認識和了解，避免被不實訊息誤導。近日，深圳市住房建設局對全市今年計畫入市、已供應和庫存的住房和商務公寓項目進行了全面盤點，並於28日向全社會大眾公布。

據統計，2020年1至5月，深圳市共批准13個預售屋項目預售，批准預售面積為82.54萬平方米，批准預售套數為8730套；其中，預售屋批准預售面積為52.04萬平方米，批准預售套數為5260套；商務公寓批准預售面積為5.22萬平方米，批准預售套數為1616套。

另外，截至2020年5月，深圳市新建預售屋及商務公寓在售項目庫存套數為5萬0434套；其中，商品住宅在售項目庫存套數為3萬3727套，商務公寓在售項目庫存套數為1萬6707套。

(旺報 )