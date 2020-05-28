北京烤鴨可以說是聞名世界的一道料理，常在台灣街頭可以看到賣烤鴨的餐車，許多大飯店也有烤鴨多吃料理，受到許多老饕的喜愛，大陸街頭也有許多攤販在賣烤鴨，而最近出現許多價格便宜到不可思議的攤販，一隻烤鴨18塊人民幣（約台幣75元）、烤雞也只要15塊人民幣（約台幣50元）。

一整隻烤鴨只要台幣75元？就算到市場購買剛宰殺的鴨，價格也不只75元，因為便宜價格吸引民眾嘗試，根據品嘗過的人表示「口感很濃郁、好吃，吃起來肥瘦剛好，也不會覺得膩」，且老闆料理烤鴨也不馬虎，一樣附上餅皮、還有醬料。

一隻烤雞配一隻烤鴨也只要30塊人民幣（約台幣125元），名氣越大就開始有謠言傳出，有人向陸媒透露，這些賣便宜雞鴨的攤販，來源似乎「不正當」，懷疑用死掉、或是生病的雞鴨，價格才會這麼低。

根據外媒報導，其中一家老闆受不了流言蜚語，表示烤雞、烤鴨價格這麼便宜，是因為這些雞鴨是專門養來製作烤鴨與烤雞，一出生就多吃多動，加速雞鴨生長，不需要養到太大隻，就可以烤來吃，養殖時間短、加上這種鴨其他部位都可以販售賺錢，就是低價的原因。

且老闆表示不可能賣有問題的雞鴨，客人吃出問題影響商譽，但店家曝光的這些「內幕」，許多網友認為養殖過程殘忍，就像為了要吃鵝肝，強迫灌食鴨子一樣。

(中時電子報)