大陸制定「港版國安法」表決通過，不僅使美陸衝突進一步加劇，就連南韓半導體廠也剉咧等，因為美國威脅撤銷香港特殊待遇地位，如此一來，恐衝擊韓廠對大陸的出口機制，並大幅增加物流運輸成本，包括三星、SK海力士都緊盯後續發展。

Business Korea周三（27日）報導，依目前大陸外匯管理條例規定，貿易額超過5萬美元，須事先向大陸申請核可。基於這項規定，香港可直接以美元交易的優勢，以及便利的空中運輸，自然成為半導體貿易中心。南韓企業通常將半導體產品空運至香港後再轉往深圳，透過經銷商賣到大陸各地。

除了以美元結算方便外，外國企業經由香港販售產品到大陸，還可減少大陸進口商的稅負成本。

若美國制裁香港、撤銷特殊貿易待遇，韓廠對大陸的出口機制勢必調整，屆時三星、SK海力士會極力確保供應鏈不被中斷，但物流運輸成本將大幅增加。業界人士憂心，南韓企業直接對大陸出口，可能會面臨美國施壓，甚至加強監管。

(中時電子報)