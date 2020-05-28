美國海軍陸戰隊3月23日公布新建軍計畫，未來10年內大舉裁撤所有戰車、憲兵與架橋單位。而近日美國海軍陸戰隊專長為「戰車兵」的官兵，果真接獲正式通知，面臨軍旅生涯轉捩點。

根據《青年日報》引述美國軍事新聞網站「Military.com」網站27日報導，美國海軍陸戰隊已確定首波人事調整計畫，在海軍陸戰隊所有「軍職專長」中，「戰車軍官」（代號1802）、「戰車士官」（代號1869）、「戰車兵」（代號1812）、「戰車保修技術員」（代號2146）等4種職位全面裁撤。

早在今年3月27日，《每日要聞》即報導，美國海軍陸戰隊司令大衛伯格（David Berger）上將宣布，由於開支削減和作戰對手的轉變，美國海軍陸戰隊將裁撤全部戰車部隊以及大部分炮兵、步兵和航空兵，總數約為1萬2000名，轉型為兩棲投送的輕裝部隊，增編導彈部隊、無人機等設備。

《每日要聞》網站也質疑，美國海軍陸戰隊一向擅長使用重裝備，這次卻把舉世聞名的M1A1戰車都砍掉了。讓人覺得有點不可思議，質疑美國海軍陸戰隊是認為登陸戰不需要重裝備了？

(中時電子報)