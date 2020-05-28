隨著人口密度不斷變高，車位也一位難求，然而澎湖縣菊島為了解決機車停車格不夠問題，警局特別規劃了《蛋黃區機車格》計畫，並在昨天(27日)報告2周以來的計畫進度，然而網友一看照片全傻眼，直呼到底是哪個腦殘設計的。

澎湖縣警局《菊警局長室》在臉書貼出一系列照片，只見照片中，警局把機車格全部畫在人行道上，還呼籲「一定要確實把機車停放在人行道停車格內，大家共同來打造美好的市容環境」，文章被轉到PTT，諷刺：「澎湖縣警察局沾沾自喜的說他們創造了蛋黃區機車格」。

不少網友也紛紛留言狂酸：「哪個腦殘設計的」、「人行道原來是來停機車的，超越全球的想法」、「好幽默哦，要舉辦障礙賽嗎」、「人行道上面不是人，都是車，笑死」、「台灣的離島真是標新立異」、「走馬路被撞可以國賠了」、「看來澎湖快要研發出竹蜻蜓發給行人用了」、「那直接劃車格就好，做什麼人行道」。

(中時電子報)