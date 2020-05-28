立法院國民黨團指控罷韓團體贈送洗手液，涉嫌賄選，法務部稱賄選30元非絕對標準。資深媒體人趙少康表示，這個就很奇怪了。

趙少康在政論節目《少康戰情室》中表示，民進黨說罷韓送乾洗手，是藍營栽贓的。所以在國民黨立委林為洲咬球，高雄地檢署要趕快查清楚。送130元洗手液，法務部說關鍵在是不是影響投票意向，這個就很奇怪了。

趙少康舉例說，像選舉，我還是請客，大家來吃飯，每個人吃100元。然後有人說我賄選，不過我並沒有影響投票意向。而且吃的人說，我雖然吃了他的飯，我沒有要投他啊，也不知道他投誰，那這樣是不是就沒罪呢？

前立委林郁方也表示，這句話講得非常不像是學法律的人，尤其不應該是法務部出來講的話。「關鍵是否會影響投票意向」，那怎麼辦？每個人都說他沒有影響我，那不就脫罪了，還是大家要做測謊。

林郁方指出，其實他們選過舉的人，最希望做一件事，就是政府乾脆規定，原子筆都不要送，任何東西，你要自己去買。因光是送原子筆，一個選區可以送多少，雖沒有超過30元，可是一支原子筆，就算只是幾塊錢，送這麼多，加上面紙，大概全世界送這種東西「最腐爛」的就是台灣。

(中時電子報)