影片曝光！遭馬保國打趴 MMA冠軍說出真相網傻眼 (影音取自YouTube/China爱国者)

68歲的「渾元形意太極拳掌門人」馬保國本月中比賽，慘遭50歲業餘拳手王慶民用30秒就KO打暈，影片流出後引發軒然大波，馬保國過往也不斷被起底，在受訪時曾豪言「中國傳統武術比MMA強」，更稱自己旅英5年沒碰過對手，還打敗過MMA冠軍，影片更廣為流傳，事後MMA冠軍說出真相，讓人哭笑不得。

馬保國打趴MMA冠軍影片瘋傳網路，馬本人更是得意洋洋，稱自己旅英五年從未碰過對手，只見影片中，MMA選手厄文(Peter Irving)不管如何出招，都被馬保國輕鬆化解，最後不敵馬保國落敗。

馬保國影片中口口聲聲說這是實戰，宣揚自己功夫，然而事後卻遭爆料，該片段是他們花錢請厄文來拍廣告片，厄文事後也證實此點，直說「是他們找我來拍廣告表演的」，澄清自己為了不讓馬保國受傷，過程中一直很小心謹慎，還稱自己更怕弄髒馬保國的高級絲綢衣服。

(中時電子報)