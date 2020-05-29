屏東28日雨勢雖趨緩，但前幾日的大雨轟炸已留下嚴重後遺症，不僅東港有百甲稻田泡水，恆春的芝麻田也難倖免，農友見「泡湯」慘狀欲哭無淚，有機農林成材除嘆產量減半外，更無奈付出的成本比慣行農法至少多出2、3倍，但農損補助卻「一視同仁」。
林成材指出，恆春因為較高溫、乾旱期長，所以很適合種芝麻，一期作約2、3月種，5、6月收，二期作則在7、8月種，年底至隔年初收，不料這波雨勢太頻繁又集中，完全打壞往年的耕作習性，大家不是來不及收，就是搶收了也多是未成熟的。
看著芝麻田「泡湯」，林成材無奈道，產量至少減一半，而損失無從計算，但可以確定的是，「一定比慣行農法還要慘」，因為有機要付出的成本實在太高，他初估至少高2、3倍，但政府給予的農損補助卻是一樣的，這對有機農而言是種打擊。
他說，政府近年雖力推友善耕作，但給的「誘因」實在太少，沒設專區沒訂基本價、也沒保障通路，就連農損補助也沒做區隔，農友在考量生計的前提下，多數人不會願意放棄好種又產量多的慣行農法，所以建議政府要檢視推廣方法。
林成材種芝麻的面積約80公頃，多年來採有機或自然農法耕作，3年前開始申請有機認證，至今取得認證的面積約37公頃，而有機雖受天氣、病蟲害等影響產量不穩，但年均產量約數千斤，而1斤都賣200元，但今年因雨勢影響產量減半。
(中時 )
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