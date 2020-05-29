麥克絲威爾是億萬淫魔艾普斯坦的頭號女伴兼皮條客

美國前總統柯林頓任內緋聞不斷，早已不是新聞。不過，如今新書爆料，在他獵豔名單中的，竟然還包括已故億萬淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的皮條女友麥克絲威爾（Ghislaine Maxwell）。

據《每日郵報》（Daily Mail）與《太陽報》（The Sun）報導，《死得其所：艾普斯坦的神祕死亡》（A Convenient Death: The Mysterious Demise of Jeffrey Epstein）一書中，詳述了柯林頓和這位英國名媛間的親密關係。而艾普斯坦去年8月已在紐約曼哈頓獄中上吊自殺，得年66歲。

消息人士透露，柯林頓在搭乘艾普斯坦「蘿莉塔快捷」（Lolita Express）波音727私人專機出國時，兩人會高空雲雨一番。此外，他還會造訪她位於曼哈頓（Manhattan）的香閨。不過，柯林頓已全盤否認相關說法。

新書曝美國前總統柯林頓和淫魔的皮條女伴有一腿

柯林頓的發言人周三駁斥，這現在是徹底的謊言、明天是徹底的謊言，未來多年也將是徹底的謊言。

儘管柯林頓矢口否認，他對艾普斯坦把未成年少女當性奴的勾當一無所知。然而，2000年代初拍攝的照片卻顯示，他曾和扮演皮條客角色的麥克絲威爾在專機上合影。而柯林頓的獨生女雀兒喜結婚時，麥克絲威爾也出現在婚禮上。

消息人士透露，柯林頓和麥克絲威爾打得火熱，為了和她在一起，始終都擺脫不了艾普斯坦。消息人士並直指，柯林頓利用艾普斯坦，就像利用一切東西般，把他當成撇清緋聞的幌子。

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(中時電子報)