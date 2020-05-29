美國前總統柯林頓任內緋聞不斷，早已不是新聞。不過，如今新書爆料，在他獵豔名單中的，竟然還包括已故億萬淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的皮條女友麥克絲威爾（Ghislaine Maxwell）。
據《每日郵報》（Daily Mail）與《太陽報》（The Sun）報導，《死得其所：艾普斯坦的神祕死亡》（A Convenient Death: The Mysterious Demise of Jeffrey Epstein）一書中，詳述了柯林頓和這位英國名媛間的親密關係。而艾普斯坦去年8月已在紐約曼哈頓獄中上吊自殺，得年66歲。
消息人士透露，柯林頓在搭乘艾普斯坦「蘿莉塔快捷」（Lolita Express）波音727私人專機出國時，兩人會高空雲雨一番。此外，他還會造訪她位於曼哈頓（Manhattan）的香閨。不過，柯林頓已全盤否認相關說法。
柯林頓的發言人周三駁斥，這現在是徹底的謊言、明天是徹底的謊言，未來多年也將是徹底的謊言。
儘管柯林頓矢口否認，他對艾普斯坦把未成年少女當性奴的勾當一無所知。然而，2000年代初拍攝的照片卻顯示，他曾和扮演皮條客角色的麥克絲威爾在專機上合影。而柯林頓的獨生女雀兒喜結婚時，麥克絲威爾也出現在婚禮上。
消息人士透露，柯林頓和麥克絲威爾打得火熱，為了和她在一起，始終都擺脫不了艾普斯坦。消息人士並直指，柯林頓利用艾普斯坦，就像利用一切東西般，把他當成撇清緋聞的幌子。
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文章來源：CLINTON CLAIMS Bill Clinton had affair with Jeffrey Epstein ‘pimp’ Ghislaine Maxwell, according to new book
文章來源：Bill Clinton 'had affair with Jeffrey Epstein pimp Ghislaine Maxwell during trips on pedophile's private jet', explosive new book claims
(中時電子報)
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