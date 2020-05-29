超人氣大型電視音樂選秀節目《中國好聲音》，於五月底迎來全新一季！本季導師陣容由實力派歌手那英、庾澄慶、王力宏與李榮浩擔任，競賽還沒開始，就已經話題性十足，究竟誰才能挑選最優秀學員，組成所向無敵的戰隊呢？大家不妨來預測一下，看看自己的眼光是否跟導師們一樣喔。

新增「封麥」功能 成友誼破壞絕佳武器

本季《中國好聲音》導師轉椅新增一項「封麥」功能，為學員轉身的導師在搶人過於激烈的時候，可以按下「封麥」按鈕，讓不斷嚷嚷而影響到自己的導師重新轉回去，堪稱友誼破壞利器，現場就爆發那英與李榮浩逗趣搶學員大戰，霸氣的那英立刻對小老弟按下「封麥」按鈕，讓李榮浩超傻眼！也讓導師們之間的互動更加精采。

線上活動同步開跑 選擇最愛的導師 就有機會獲得驚喜好禮

為配合全新一季開播，粉絲團線上活動【你想為誰轉身?!】同步開跑，完成粉絲團活動指定任務，就有機會獲得電烤盤、派對機與面膜等驚喜好禮。每週日晚上八點，請鎖定中天綜合台《中國好聲音》。

(中時電子報)