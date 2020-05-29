隨著氣溫逐漸回暖，不少家庭紛紛開始收納冬衣、冬被，但對本身有過敏體質者而言，恐怕又得面臨整天眼睛紅癢、黑眼圈、狂打噴嚏以及鼻塞、流鼻水的惡夢。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師許哲綸指出，氣溫逐漸進入春夏時節暖熱之際，門診陸續出現不少對室塵螨過敏的患者，由於塵蟎無法以肉眼看見，必須在顯微鏡下觀察，所以被稱為看不見的敵人，而塵蟎喜歡生存在溫暖、潮濕的環境，例如寢具、軟墊及地毯都是塵蟎的溫床，無論是成年人或者兒童幾乎都防不勝防。

然而，本身有對塵蟎過敏體質者，一旦接觸到塵蟎糞便或腐爛屍體，會造成鼻腔黏膜過敏性發炎，初期症狀是出現鼻子癢、打噴嚏與流鼻水，若沒有適當處理，反覆的發炎會使得上呼吸道黏膜組織腫脹及增生，因而導致慢性咽喉炎、慢性肥厚性鼻炎導致嚴重鼻塞、甚至氣喘等；而若兒童時期鼻塞問題未治療，更有可能會因長期張口呼吸致使臉型發育異常、牙齒咬合不正等後遺症。

許哲綸表示，一般可透過抽血檢查本身是否有對室塵螨過敏的體質，如出現上述的描述症狀，就應該立刻尋求醫師協助治療，必要時，可以使用類固醇鼻噴劑、抗組織胺、血管收縮劑，甚至下鼻甲肥大矯正手術等治標方式，解決急性的不舒適感。

另外，若使用一般常用藥物仍無法有效緩解患者的塵蟎過敏症狀，也可考慮口服用減敏舌下錠，藉此提高身體對室塵蟎過敏的耐受性，提升免疫系統對室塵螨的對抗，治療所引起的過敏性鼻炎，但因需每天服用，且整體服藥時間需1-3年，治療的效果才會逐漸顯現出來。

許哲綸強調，防治塵蟎最有效的不二法門還是環境治理，保持居家環境的乾燥及乾淨，才是防治塵蟎的黃金法則，尤其寢具如座罩、枕套、毛毯、床墊套等應常清洗，並建議用55-65℃的熱水清洗，可殺死塵蟎和清除塵蟎過敏原；此外，由於竉物狗、貓、兔、鼠、鳥等身上的皮屑也是塵蟎的食物來源，家中有易過敏的人，也不適合在室內飼養竉物，才能揮別惱人的過敏之苦。

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(中時電子報)