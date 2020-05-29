新冠肺炎疫情延燒，台灣在防疫上表現亮眼，但根據董氏基金會最新調查指出，台灣超過五成民眾生活因為疫情受影響，近五分之一(17.8%)的民眾工作也隨之受到影響，包括在家或分流上班、無薪假、失業、轉職等。

另根據勞動部數據顯示，三月國人失業率上升至3.76%，高達44.5萬人失去原有工作，有26.1萬人每周工作低於35小時，放無薪假者也攀升至1.4萬人，多數員工面臨對未來的不確定性而感到不安與焦慮。

根據美國非營利組織The Kaiser Family Foundation四月發表的《新冠肺炎對心理健康和物質使用的影響》調查指出，失業及缺乏收入保障者與憂鬱、焦慮、物質使用提高的機率有高度關聯，且隨著失業率上升及經濟衰退，自殺人數可能會上升。

該調查指出，超過一半(54％)的受訪者(失去收入或缺乏收入保障者)表示，因疫情的壓力而對心理健康有負面影響，近一步分析收入狀況，發現對低收入者的影響最明顯，且自覺因疫情對生活造成的影響程度越高，對心理健康帶來的負向影響越大；研究顯示，在充滿不確定性和恐懼的時期，人群中會引起普遍的壓力，並可能導致新的心理健康和藥物濫用問題。

新冠肺炎疫情期間除了防疫，上班族也別忘了防「鬱」，董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議，保持社交距離是身體的距離、不是心理的距離，透過社交或通訊軟體與親友保持聯絡與問候，降低孤獨感。

此外，界定工作與生活的時間，工作之餘，保持休閒活動，像是到公園散步、慢跑、遛狗等，維持規律的生活作息與紓壓習慣；若是工作減量者或是失業，心境上，休養生息短暫休息，為走更長遠的路，也趁這段時間運用線上資源，學習有興趣的技能，像是影像剪輯、烹飪、藝術創作等，從事興趣的同時學習新技能，能幫助自己維持良好的心理狀態。

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(中時電子報)