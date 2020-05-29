【回憶殺】大家還記得崔麗心嗎？就讀淡江大學時，因為臉蛋姣好、笑容甜美被星探挖掘出道，獲得過兩次金鐘主持人獎，擁有「最美主持」的名號。

崔麗心婚後淡出演藝圈多年，去年為了宣傳高雄之美，難得回歸螢光幕，現年57歲的她，無論臉蛋或外型都保養得宜，笑容一樣甜美可人。

崔麗心現況曝光！氣質一樣優雅大方。（圖／中時資料照）

崔麗心曾是北一女儀隊分隊長，就讀淡江法文系時，她參加台視節目《強棒出擊》的「強棒十美」票選活動獲得「最上鏡頭獎」，同年還在雜誌《大人物》創刊號中被列名「校園十大美女」，後來被挖掘拍攝嬌生洗髮精廣告，開啟演藝圈之路。

崔麗心是「校園十大美女」之一。（圖／微博）

崔麗心拍攝嬌生洗髮精廣告，外型甜美可人引注目。（圖／微博）

受到丁曉雯引薦，崔麗心和趙樹海主持中視節目《大家一起來》爆紅，陸續又接下《六燈獎》、《童話世界》、《歡樂八點見》、《江山萬里情》等主持棒，憑著亮眼外型、流利口才獲封「最美主持」的美名，1990年和1992年還因《女人女人》得到金鐘綜藝節目獎的殊榮，演藝成績表現不俗。

崔麗心外型姣好、口條流利。（圖／微博）

1991年崔麗心嫁給大10歲的導播老公李振稼，後來隨夫移民到加拿大溫哥華享受退休生活，也經營網購事業，偶爾回台灣陪爸媽和婆婆。

(中時電子報)