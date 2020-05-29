娛樂8點半》《復仇者聯盟4》播出後被廣大觀眾聯署「別讓他死」的鋼鐵人小勞勃道尼(RDJ)，可以說是漫威宇宙電影的成功關鍵，他也因為接演「鋼鐵人」一角，成為當今好萊塢片酬最高的男星之一，很難想像他在加盟漫威之前，人生與現今180度相反，用「荒唐」形容不為過。

小勞勃道尼是星二代，以演出紈褲子弟、壞男孩發跡。(達志影像)

出身演員世家 演活壞男孩爆紅

小勞勃道尼的前半段荒謬人生，得從小時候說起，他的爸媽都是演員，爸爸老勞勃道尼更是70年代電影圈代表人物，而他也從小出現在爸爸的電影中，老早展現表演的才能，然RDJ的童年是不平穩的，父母離異後他跟著爸爸生活，隨著他的工作旅居各國，16歲的他終究受不了這種日子，輟學並搬回紐約，開始參加試鏡追夢，他曾跟影星父親分享此事，但遭到爸爸冷淡回應。

小勞勃道尼作為「星二代」稍有名氣，加上模樣俊俏，很快地演藝事業在18歲有了起色，不少青春喜劇找他出演，但總是演壞男孩或是紈褲子弟，雖被定型但至少有作品，他甚至短暫成為《周六夜現場》班底，直到27歲，小勞勃道尼演出《卓別林與他的情人》主角，這部片驗收他的演技及歌舞實力，他因此被提名奧斯卡最佳男主角獎，雖然沒拿下影帝，但在業界已是很高的肯定，甚至得以擺脫「老勞勃道尼的兒子」稱號，很被看好，只是他不知道年少得志，將使他的人生走向低潮。

年少得志的小勞勃道尼，因染毒鋃鐺入獄，人生墜入谷底。(達志影像)

年少得志樂極生悲 沾毒入獄毀星途

走紅的RDJ一如許多圈內紅星，他沾上毒品成了真正的壞男孩，這期間他曾跟《慾望城市》莎拉潔西卡派克穩定交往，然女方最後選擇放棄這段7年的感情，小勞勃道尼多年後坦承，當時潔西卡會離開他，正是因為他深陷酗酒、嗑藥之中，女友一直想將他從谷底救出來，是他無藥可救。

1997年，小勞勃道尼終於闖出大禍，因持有大量毒品與槍枝鋃鐺入獄，接著多年來都在監獄跟警局之間往返，過著墮落的人生，他鬆口第一次碰毒是8歲時爸爸給了他一根大麻菸，自此他一但情緒過不去就用毒品來紓解，越嗑越強烈，RDJ對這樣的自己感到失望，形容「我拿槍伸進嘴巴裡，知道會沒命，但我愛上了金屬槍管的味道」，2000年出獄後他好不容易得到夯劇《艾莉的異想世界》的演出機會，更因此拿到金球獎、入圍艾美獎，本可藉此翻身，無奈RDJ同年又被抓到染毒，遭劇組開除，事業跟人生這回真正墮入深淵。

超低片酬扮鋼鐵人求翻身 谷底直接爬到頂端

小勞勃道尼反覆染毒的不穩定狀態，讓好萊塢沒人敢用他，他終於嚐到生活失能、經濟無依的狀態，才洗心革面戒毒，為此學了詠春拳，在現任妻子蘇珊的幫助下，小勞勃道尼花了5年時間完全戒除毒癮，也多虧摯友梅爾吉勃遜的幫助，獨排眾議力薦他接演《歌舞神探》男主角。

為了讓金主們放心，梅爾吉勃遜幫小勞勃道尼付了保證金，擔保他不會在拍攝途中沾毒，片商甚至出於擔心，扣押了他的部分片酬，直到他完成拍攝才放款，RDJ因《歌舞神探》得以重返電影圈，陸續又接演《吻兩下打兩槍》、《晚安，祝你好運》、《索命黃道帶》等知名電影，然此時的他演藝事業沒什麼突破，僅能算是尚能在好萊塢生存的狀態，直到2008年漫威影業找上門。

事實上，2008年時漫威影業是瀕臨倒閉的狀態，變賣許多漫畫版權才保住公司，爭取時間力求出頭天，而當時受邀擔任《鋼鐵人》導演的強法洛(Jon Favreau)，看了RDJ試鏡後驚為天人，積極向漫威推薦這個曾有過黑歷史的男星演出「鋼鐵人」，而小勞勃道尼也釋出誠意，當年43歲的他竟答應以最低片酬50萬美金接演。

這個合作，其實對漫威影業、強法洛及小勞勃道尼，都是孤注一擲的冒險，然RDJ演活了這個集風流、傲嬌及天才的富二代超級英雄，漫威因為《鋼鐵人》走出倒閉危機，在小勞勃道尼的領軍之下，開啟漫威宇宙電影擋不住的榮景，成功的程度可受全球公評，至於當年拿50萬美金片酬的小勞勃道尼則真正翻身，《復仇者聯盟3》推出時，RDJ的片酬曾被公開，已經到了拍一片1億美金、32億台幣，佔電影製作費的3分之1，再加上全球票房7%分紅，當年落魄的沾毒星二代，因為「鋼鐵人」，如今成了好萊塢價碼封頂的超級巨星。

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(中時電子報)