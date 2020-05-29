柯林頓和呂茵斯基

美國前總統柯林頓和白宮前實習生呂茵斯基（Monica Lewinsky）偷情的新聞曾轟動全球，也導致他成為除了約翰遜（Andrew Johnson）之外，第二位被眾院彈劾的美國總統。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，串流影音服務「網飛」（Netflix）網路隨選播放公司周三開始播放「艾普斯坦：有錢得要命」（Jeffrey Epstein: Filthy Rich）。另一方面，新書《死得其所：艾普斯坦的神祕死亡》（A Convenient Death: The Mysterious Demise of Jeffrey Epstein）也即將推出，雙雙暴露了億萬淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）死前的驚人內幕。

而它們都提到，柯林頓和艾普斯坦的皮條女伴麥克絲威爾（Ghislaine Maxwell）有一腿。不過，從好的方面來看，柯林頓並沒有和艾普斯坦一樣，對未成年少女有特殊的性癖好，而是找了個熟女當情人。

柯林頓下令轟炸蘇丹和阿富汗時義正詞嚴的模樣

一名消息人士說，柯林頓雖然笨，但不是白痴。他會和艾普斯坦為伍，是為了掩人耳目，和麥克絲威爾在一起。

而他的確不蠢，報導指出，1998年呂茵斯基即將在大陪審團面前作證前，柯林頓的彈劾危機進入高峰時，他突然決定轟炸蘇丹和阿富汗。由於時機太巧合，轟炸太意外，大家雖然都滿頭問號，但他卻成功轉移了焦點。畢竟，他「滑頭威利」（Slick Willie）的綽號可不是平白得來的。

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(中時電子報)