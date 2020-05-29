政府力推國機國造政策，漢翔作為高教機主要的承包商，穩拿逾200億元業務，加上維修經驗升級，有機會在亞太成立第1個F16戰鬥機維修中心，打進世界杯。

武漢肺炎重創全球經濟，各國紛紛出招重振景氣，適逢520總統就職，過去政府強調、推動的「5加2」產業格外受到矚目，成為帶領經濟向前的產業國家隊。曾任投信總經理、現任外商資產管理公司執行董事的張達文日前就明確建議：「買進政策扶持的龍頭股！」

蔡政府上任後力推國防產業，當中航太業不僅是智慧機械實踐的重要場域，也是國家國防自主的希望。漢翔前身為航發中心，現為台灣航太業龍頭、全球重要航太供應鏈的一環，4年前領頭推動A-team計畫，肩負國家航空發展重任，建立台灣航太產業聚落，自然是國家扶持的重點公司。

漢翔總經理馬萬鈞表示，台灣因為特殊的國際地位，早年外購國防武器受阻，「逼」得不得不自立自強，漢翔才能自製IDF經國號戰機到現在的高教機，甚至是太空零件，目前主要聚焦於機身複材製造、航空內裝座椅，與發動機系統件生產等業務。廠區有台中、沙鹿、岡山3廠，為亞太排名第10的專業航太零組件代工廠。

國防台灣隊領頭羊 法人看好

漢翔2019年營收比重分別為國防業務（軍用飛機製造、國防專案、維修等）占比58%、民用業務（民用飛機材料、發動機零件製造）占比41%，科技服務（飛航測試、模擬機等）1%。

馬萬鈞坦言，這1年來受到波音737 Max空難影響，波音決定從今年1月起暫停生產該系列機種，加上武漢肺炎波及，航空公司的購機計畫不是延單就是減單，相關供應鏈定受影響，漢翔雖是波音第3、4層供應商，主要承接波音737 Max主輪艙門、壓力艙門、升降舵等機體結構，以及發動機LEAP-1B零組件等多項專案，短期營收難免受衝擊。

「今日損失的訂單，未來必將回流。」馬萬鈞認為。法人則表示，目前漢翔正將產能轉移到其他如國防訂單，未來國防成長主要有兩大動能，一是高教機，二是F16升級案。

66架的勇鷹高教機總預算超過600億元，扣除外購件，約有375億元預算將留在國內；其中，漢翔作為主要的承包商與組裝商，估計可拿下逾299億元的商機，其他國內供應商則取得約100多億元訂單。漢翔高教機已在2019年出廠第1架原型機，預計今年6月30日首飛，2021年開始小量量產，2022年大幅量產，並在2028年全數交機完成。

F16升級案是國防部的「鳳展專案」，斥資高達1100億元，主要是攜手美商洛克希德馬丁將空軍近150架F16A/B型戰機提升為F16V戰機，漢翔負責安裝主動相位陣列雷達，及全新的任務電腦與座艙介面的構改案，是全球少數擁有升級F16V經驗的公司。

(中時電子報)