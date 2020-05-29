大陸電信巨擘華為財務長孟晚舟在加拿大的引渡至美司法案，27日由加國法官判決她的行為構成「雙重犯罪」，代表本案可繼續審理，為孟案一大挫敗。雖然在開庭前，外界一度認為孟晚舟雙重犯罪成立的機會不高，她本人一度還在鏡頭前展露自信，有望在本周就可回復自由；但加國法官霍姆斯指出，若法院採納孟方的主張，將不利加國負擔引渡詐欺與其他經濟犯罪的責任。

在法庭宣布前兩天，孟晚舟才在鏡頭前大方比讚，顯示對於司法案有信心。

據法新社報導，根據美加引渡協議，引渡人涉嫌的罪行需兩國都認定為犯罪行為，才符合引渡條件，即俗稱的「雙重犯罪」，故孟案的關鍵，在於美方指控的雙重犯罪是否成立，也就是若控方無法證明孟晚舟在美國的犯罪指控在加拿大也成立，那雙重犯罪就不成立。

對此，孟晚舟的律師表示，美國指控孟晚舟違反美國對伊朗制裁令，但加拿大沒有相同的禁令，因此雙重犯罪不成立，無依據引渡孟晚舟。不過，美方強調孟所犯涉嫌欺詐銀行，這在美、加都犯罪。

不過，判決孟案的卑詩省最高法院（British Columbia Supreme Court）法官霍姆斯（Heather Holmes）在判決書中提到，雙重犯罪在本案裡確有構成，且如果法院採納孟晚舟一方的主張，「不利加拿大所擔負引渡詐欺和其他經濟犯罪的國際責任」。

在孟晚舟確定雙重犯罪後，代表引渡程序將持續進行，下次開庭日為6月15日，孟晚舟有權抗告。熟悉引渡條款的律師曾表示，類似的引渡案可延宕數年。

(中時電子報)