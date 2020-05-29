新冠肺炎席捲全球，主計總處下修今年經濟成長率僅1.67％；施羅德投資經濟團隊認為，2020年全球經濟成長可能會「深度」衰退，將是繼1930年以來最嚴重的衰退狀況，疫情造成的失業可能演變成永久性失業；隨各城市陸續解封，美國經濟最快第3季反彈，現在最怕疫情秋冬再爆發一次，經濟復甦將呈「W」型反彈。

施羅德投信觀察，在經濟前景低迷，各國持續寬鬆貨幣帶來的超低利率環境下，預期投資人持續對高信評債需求維持強勁，而在債市投資上不妨採「三觀」策略，即挑選債信產品時，應考量其是否有「價值觀、收息觀、產業觀」。

施羅德投信環球收息債產品經理林良軍表示，首先是價值觀，2020年4月利差超過300基點的投資級債，以及利差超過800基點高收益債，比重均來到佔市場約70％；顯示新冠病毒重創全球信用債市，反而創造出具價值吸引力的投資機會。

林良軍預期，違約率將上升，但目前反映的隱含違約率過於悲觀，藉由主動式管理就能逢低精選潛力優質債信投資標的的機會。

第二是收息觀。全球政府公債殖利率近期只有0.4％，S＆P 500、Euro Stoxx 50的股息率也分別為2.0％、2.7％；在政府公債收益率處於歷史低檔，而全球企業又大砍股息支出造成股息率大降之下，低殖利率低股息的雙低時代已經來臨。反觀優質企業債的收益率（2.80％）相對具投資吸引力，全球高收益債收益率甚至高達8.60％，但是在違約和降評風險下，產業與個別選債能力也更加重要。

第三為產業觀;前一波的債信風險來自與能源、零售、旅遊觀光等特定產業的連結，並非系統性風險；封城時期，民眾在家工作導致對通訊與網路寬頻的需求增加、串流媒體的消費與民生必需品需求亦大增，更要布局醫療保健製藥、非循環性消費、通訊娛樂寬頻等與景氣循環低度相關且具有穩定現金流的防禦性產業。

(中時 )