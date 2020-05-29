面對NBA逐漸朝著本季重新開打目標邁進，「高齡」71歲的馬刺總教練帕波維奇該不該到場領軍，也引發外界不少爭議，《Air Alamo》乾脆建議馬刺趁機更換主帥，假如NBA本季真的復賽，馬刺應該改讓女助教貝琪哈蒙執教創造歷史。

畢竟聯盟針對70歲以上的高感染新冠肺炎族群人士，是否加入復賽行列？抱持相當謹慎態度，相較於讓帕波維奇飛到奧蘭多場邊領軍，還不如改派年輕的貝琪哈蒙帶完這個球季，也可讓她成為史上首位在季後賽執教的女教頭寫下歷史。

貝琪哈蒙從2014年加入馬刺教練團，且逐漸穩固她的地位，如今已成馬刺首席助教，先前還曾帶領馬刺拿下拉斯維加斯夏季聯賽冠軍，問題是她似乎還沒得到帕波維奇的全部信賴，因為帕波維奇本季因病缺席期間，是由「石佛」鄧肯代班。

只是比起教練資歷，擁有6年資歷的貝琪哈蒙，還是比本季才回馬刺的鄧肯資深許多，如今為了保護帕波維奇起見，或許馬刺改用貝琪哈蒙帶完本季，一方面可以觀察她的執教功力，另一方面也可幫她成為史上首位季後賽領軍的女教頭。

(中時 )