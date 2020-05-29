近期大陸「一盔一帶」政策使安全帽價格一下飆升，在此同時，兒童戶外用運動安全帽也受到關注。上海市消保委近期針對30件兒童運動安全帽展開比較試驗發現，19件樣品不符合大陸的國家標準，品牌涵蓋飛鴿、鳳凰、捷優比、瑪克拓普、羅勒布雷德、美洲獅等多個品牌。

這些受測兒童運動用安全帽，價格從38元（人民幣，下同）至199元不等。具體來看，在佩戴裝置穩定性方面，30件樣品均達到標準要求。

在佩戴裝置強度性能方面，九號（Ninebot）、OXELO、柒小佰等品牌頭盔，在測試中未出現撕斷、脫落、鬆脫等現象，動態與靜態伸長量均較小，表現較好，較為緊實。

另外，有10件樣品未能通過標準要求，分別在連接件脫落、繫帶扣鬆脫、動態與靜態伸長量超出標準等方面出現問題。包括超級飛俠梅花安全帽、雅酷YAKU兒童輪滑安全帽、飛鴿運動安全帽、MARVEL安全帽、GUB（捷優比）自行車安全帽、瑪克拓普（MARKTOP）兒童青少年運動防護安全帽、ROLLERBLADE（羅勒布雷德）輪滑安全帽、美洲獅（COUGAR）、酷峰專業運動防護安全帽。

吸收碰撞能量性能方面，米家、柒小佰、土撥鼠等品牌安全帽實測數據表明頭部受到衝擊較小，安全性較好；有3件樣品未達到標準要求，分別是啄木鳥藥局兒童安全帽、Hudora優多那兒童安全帽和POVIT藍色安全帽。

值得注意的是，由上海閃澤商貿有限公司經銷的啄木鳥藥局兒童安全帽，在測試過程中安全帽破裂。

在頭盔重量方面，8件樣品未明示重量，3件樣品明示的重量未達到國家標準要求，包括luddy樂的兒童安全帽、永久梅安全帽、超級飛俠梅花安全帽、瑪克拓普（MARKTOP）兒童青少年運動防護安全帽、鳳凰安全安全帽等。

測試內容包括安全帽佩戴裝置穩定性、強度性能、吸收碰撞能量性能、重量、安全帽視野等。

(旺報 )