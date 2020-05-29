大陸第十三屆全國人大三次會議，今天通過港版國安法，美國、英國、加拿大和澳洲等國外長，28日發表聯合聲明，對北京當局的決定，表達深度關切（deep concern）。

這份由美國國務院代表發出的聯合聲明指出，香港已發展成為自由的堡壘，香港的繁榮與穩定，也與國際社會息息相關。北京當局直接立法，而非由香港的機構，透過《基本法》第23條立法，可能會限制香港人的自由，並且大大侵蝕香港的自治與體系。

聲明強調，港版國安法與《中英聯合聲明》條文所列的國際義務衝突；它將破壞「一國兩制」框架，另外升高在香港政治犯罪遭起訴的可能性，並且損及保護港人權利的現有承諾。

各國表示，他們極度關切，此舉會加深香港社會的分歧，該法無法建立互相了解以及促進和解。唯有容許港人享有他們獲得承諾的權利及自由，才能重建香港社會的互信，也是化解香港1年來緊張與動盪的唯一途徑。

(中時 )