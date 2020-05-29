小禎28日錄TVBS《女人我最大》，談到臉書、IG等社群軟體帳號被盜一事，神情相當無奈，她表示：「我有一天忽然發現自己被移除粉專管理員身分，再過沒多久，整個頁面不見，連朋友點我粉絲頁都無法顯示。」最麻煩的是，她臉書、IG綁在一起，沒多久IG也出現同樣狀況。

小禎提及，駭客原先鎖定她的私人臉書，再把其他人加入粉絲頁管理群，而且怪事不只這樁，最近還有個釣魚網站，假冒臉書傳訊通知，只要一點開就會被駭，「詭異的是，照片是一個墨西哥女生，名字又長又奇怪。」她發現自己粉絲專業好多文章被刪除，目標都鎖定在反詐騙或健身房文，「我根本懷疑是同一批人，刪的都是我罵他們的文。」

小禎錄《女人我最大》。（TVBS提供）

提及小禎最在乎的點，竟是粉絲人數有無變少，「粉絲頁還被鎖定在只有越南可以看，幸好我在越南粉絲不少。」至於實際減少多少粉絲，她笑回：「應該是5、6個，但我非常在意啊。」

(中時 )