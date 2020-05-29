深夜地牛搖！台灣地區今(29)日凌晨3:34分發生芮氏規模4.6的地震，震央在南投縣政府南偏東方 29.3 公里、南投縣竹山鎮，地震深度：14.2公里，雲林縣、彰化縣震度最大，有4級。

各地最大震度如下：

4級：雲林縣、彰化縣

3級：南投縣、嘉義縣、嘉義市、臺中市、臺南市

1級：臺東縣、苗栗縣、高雄市、花蓮縣、新竹縣、澎湖縣、宜蘭縣

(中時電子報)