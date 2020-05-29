3：34分南投4.6地震 雲彰4級 04:002020/05/29 中時電子報 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3:34分南投4.6地震 雲彰4級(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 深夜地牛搖！台灣地區今(29)日凌晨3:34分發生芮氏規模4.6的地震，震央在南投縣政府南偏東方 29.3 公里、南投縣竹山鎮，地震深度：14.2公里，雲林縣、彰化縣震度最大，有4級。 各地最大震度如下： 4級：雲林縣、彰化縣 3級：南投縣、嘉義縣、嘉義市、臺中市、臺南市 1級：臺東縣、苗栗縣、高雄市、花蓮縣、新竹縣、澎湖縣、宜蘭縣 (中時電子報) #4級 #34分 #4.6 #29 #南投縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 「後疫情」時代 投資等級資產 可為入市優選 04:102020/05/25 投資理財 清晨6：31分宜蘭外海5.2地震 最大震度4級 06:392020/05/25 生活 東埔警光山莊管理員涉侵占 檢調「冰紙」還原送羈押 18:012020/05/25 社會 南投縣產業創新計畫 最高補助100萬元 18:032020/05/25 財經 新冠外加新型A流 山東10省再列旅遊疫情警告 18:142020/05/25 生活 投資市場變數多 高評級債券攻守兼備 21:122020/05/25 財經 考照達人陳彥勝職涯出頭天 17:342020/05/26 生活 前四月總營收 29產業別衰退 04:102020/05/27 財經要聞 新光三越端午節預購29日起跑 名粽、甜點線上同步 02:432020/05/28 消費 南投中興高中食物中毒波及285人 業者主動和解獲緩起訴 16:352020/05/28 社會 生活熱門新聞 高雄豪大雨成災！罪魁禍首竟不是梅雨鋒面 - 生活 燕巢往岡山慘變一片汪洋！網一看驚喊：誇張 - 生活 太極大師30秒就GG 弟子泣訴：師傅被下了十香軟筋散 - 生活 腦中風4大症狀！醫：看臉上皺紋最快 - 生活 30秒被打暈 太極大師絕招「閃電五連鞭」曝光網跪了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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