鋒面影響，易有短時強降雨，中央氣象局今(29)日清晨發布大雨特報，雲林以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局針對雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣，發布大雨特報。

氣象局指出，今天白天鋒面滯留在臺灣上空，天氣仍不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，午後各地山區及靠近山區的平地要留意短時強降雨，清晨至上午中南部沿海也要留意較大雨勢，今天白天起未來幾天，天氣型態將逐漸轉為穩定的夏季天氣。

未來幾天高溫普遍在29至32度，沒下雨時會較為悶熱。

(中時電子報)