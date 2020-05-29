有人天生仙氣逼人，一現身就自帶雲霧繚繞；
有人不走這路線（或是走不了這路線），日子過得也自在隨心。
演員鍾欣凌登場時，雖沒有仙氣飄飄，
但那種令人無法忽視的存在，私下詼諧樂觀的開心隨興，
既然不是仙，當個凡人又何妨。
從小就有表演夢的鍾欣凌，回想人生中第一次有售票的正式演出，是在舞台劇《魔笛》中飾演恐龍。鍾欣凌念大學時，同校有吳倩蓮、張玉嬿等一大票漂亮的女演員，讓鍾欣凌萌生「我應該沒有辦法走表演」的念頭，但恐龍一角因為沒人試鏡，鍾欣凌總算順利（？）拿下這個演出機會。
恐龍難演嗎？沒演過的人不知道，但事後有老師跟鍾欣凌說：「整個《魔笛》裡面，我只注意到妳。」身為演員，能聽到這樣的話真的是很棒的讚美，也不管試裝時被虧身形不算纖細、也不管演出時得趁空檔扒開恐龍裝散熱擦汗，鍾欣凌的光芒已經在台上慢慢散發，只是她自己沒有察覺。
「我其實想當那道閃亮的『光』，但是知道自己長得不ＯＫ，所以我就慢慢在旁邊……。這很像我和萬芳演『屏風表演班』的舞台劇《莎姆雷特》，萬芳演王后、我演一個士兵，李國修老師說『你們回去寫自傳，這個角色動機是什麼？內在動機是什麼？』但我們怎麼寫都不對，被退了十幾封自傳，直到有一次我寫了『我都在背後一直看著王后，我希望有一天可以去演王后那個角色』，李國修老師才說『對了，這就是你的背後動機』，從以前到現在，我好羨慕那個在發光的人，可是我永遠不是，我好期待我有一天也可以發光。」
金鐘視后 鍾欣凌
生日：1972年8月12日
女兒：兔寶（8歲）、二寶（4歲）
得獎紀錄：
以《雨後驕陽》獲第49屆金鐘獎戲劇節目最佳女主角
以《你的孩子不是你的孩子｜貓的孩子》獲第54屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角
戲劇作品：
1999年《同居三合一》
2003年《愛情哇沙米》
2008年《命中注定我愛你》
2009年《敗犬女王》
2011年《醉後決定愛上你》
2015年《必娶女人》
2018年《高塔公主》
2020年《我的婆婆怎麼那麼可愛》
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白色T恤／2,280元
黑色背心裙／3,680元
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黑色鉚釘髮箍／價格未定
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(中時電子報)
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