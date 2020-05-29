有人天生仙氣逼人，一現身就自帶雲霧繚繞；

有人不走這路線（或是走不了這路線），日子過得也自在隨心。

演員鍾欣凌登場時，雖沒有仙氣飄飄，

但那種令人無法忽視的存在，私下詼諧樂觀的開心隨興，

既然不是仙，當個凡人又何妨。

從小就有表演夢的鍾欣凌，回想人生中第一次有售票的正式演出，是在舞台劇《魔笛》中飾演恐龍。鍾欣凌念大學時，同校有吳倩蓮、張玉嬿等一大票漂亮的女演員，讓鍾欣凌萌生「我應該沒有辦法走表演」的念頭，但恐龍一角因為沒人試鏡，鍾欣凌總算順利（？）拿下這個演出機會。

恐龍難演嗎？沒演過的人不知道，但事後有老師跟鍾欣凌說：「整個《魔笛》裡面，我只注意到妳。」身為演員，能聽到這樣的話真的是很棒的讚美，也不管試裝時被虧身形不算纖細、也不管演出時得趁空檔扒開恐龍裝散熱擦汗，鍾欣凌的光芒已經在台上慢慢散發，只是她自己沒有察覺。

「我其實想當那道閃亮的『光』，但是知道自己長得不ＯＫ，所以我就慢慢在旁邊……。這很像我和萬芳演『屏風表演班』的舞台劇《莎姆雷特》，萬芳演王后、我演一個士兵，李國修老師說『你們回去寫自傳，這個角色動機是什麼？內在動機是什麼？』但我們怎麼寫都不對，被退了十幾封自傳，直到有一次我寫了『我都在背後一直看著王后，我希望有一天可以去演王后那個角色』，李國修老師才說『對了，這就是你的背後動機』，從以前到現在，我好羨慕那個在發光的人，可是我永遠不是，我好期待我有一天也可以發光。」

金鐘視后 鍾欣凌

生日：1972年8月12日

女兒：兔寶（8歲）、二寶（4歲）

得獎紀錄：

以《雨後驕陽》獲第49屆金鐘獎戲劇節目最佳女主角

以《你的孩子不是你的孩子｜貓的孩子》獲第54屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角

戲劇作品：

1999年《同居三合一》

2003年《愛情哇沙米》

2008年《命中注定我愛你》

2009年《敗犬女王》

2011年《醉後決定愛上你》

2015年《必娶女人》

2018年《高塔公主》

2020年《我的婆婆怎麼那麼可愛》

第一套

YBS

白色T恤／2,280元

黑色背心裙／3,680元

H&M

黑色鉚釘髮箍／價格未定

第二套

DFina

小露肩後綁帶直筒連身洋裝／1,180元

H&M

珍珠髮夾／349元

Salvatore Ferragamo

VIVA藍色山羊皮尖頭蝴蝶結鞋／25,900元

第三套

UNIQLO

MARIMEKKO亞麻混紡V領洋裝／1,490元

H&M

髮夾三件組／價格未定

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(中時電子報)