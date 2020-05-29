當藝人當到現在，鍾欣凌的演出機會和戲路，非常深且廣，外界的嚴苛眼光當然有，但她懂得自嘲、學會自我療癒，機會來了，能站上台就高興。

對於這次新戲《我的婆婆怎麼那麼可愛》要鍾欣凌演婆婆，她透露，三十歲出頭時，曾向經紀人要求「我不要演媽媽，我要演女主角的閨密或姊姊」，「可是人生有些『坎站』（台語，意即階段），就是妳一睡醒它就過了。當我的身體和年紀到了某個時候，就覺得『媽媽來了』，好像可以游刃有餘了，然後漸漸妳在演閨密時感到有點害羞。」

不過，演婆婆反而讓鍾欣凌好放鬆，不用上太多妝、白頭髮一弄就上戲，加上劇組相處太融洽，鍾欣凌甚至能在片場睡到打呼，「以前會穿調整型內衣，可是演婆婆的話，想說該垂的都垂了，乾脆就穿運動型內衣……。「

「我一但放鬆，就可以做得很好，我那時就跟自己說『要放鬆、要放鬆』，才可以聽得進去別人說什麼，這是演喜劇最重要的。要放很鬆，那個氣氛和力氣才對，因為太努力的喜劇，觀眾會感覺有壓力。」

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(中時電子報)