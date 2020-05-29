拍了這麼多年戲、很多角色都有挑戰過，即使已經手握兩座金鐘視后，鍾欣凌坦言，還是有過不去的關卡，抗拒太親密的動作、排斥太多肢體接觸。在新戲《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，有一段是黃姵嘉跟張書偉要倒在鍾欣凌身上，讓她害羞到不行。私下自己潔癖到偏執的程度，可能是鍾欣凌排斥親密戲的原因，大學同學不喜歡到她家，因為喝個飲料擺桌上，鍾媽媽就會猛擦桌子讓人壓力超大，潔癖遺傳到鍾欣凌身上，也是愛乾淨到旁人受不了。

生了兩個女兒之後，鍾欣凌變了，小孩讓她修行，雖然不一定會「成仙」，但至少懂得調整自己的偏執，有次老公（當時還是男友）看完報紙沒摺好就擺桌上，硬是被鍾欣凌念到臭臉，他氣到乾脆買了好幾份報紙，回家亂扔洩憤。鍾欣凌婚前折磨男友、產後被女兒折磨，開口罵女兒卻被回嘴：「媽媽妳不要這個態度！」當媽的鍾欣凌，只能低頭道歉：「對不起，我不應該太兇。」

「因為小孩每天都要相處，我每次都會深呼吸一下，告訴自己『沒關係，不要太誇張』，流理台沒有水漬就好、碗盤不要留到第二天洗就好。但現在有守住一個習慣，就是每天睡前一定要記帳，再把所有東西放進抽屜，房間和客廳一定要收乾淨，第二天亂是第二天的事情。」

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(中時電子報)