媽媽、太太、演員……身兼各種角色的鍾欣凌人在凡間，就得面對生活瑣事，還好老公給她很大的自由，可以暫時放下小孩出門放風，「我處在一個對不起（家人）的狀態，但人生就是這樣，對不起久了，就漸漸習慣、麻木了。」

以前會騙家人要開會，結果卻跑去看電影，然後溜到誠品書店洗手間化妝，表現出「真的是出門工作」的感覺再回家，現在這個繁瑣程序直接跳過，老公還會鼓勵她出去跟姐妹聚會，而且最好等小孩睡了再回來，簡直太大方、太體貼。

「我覺得現在是我從小到大最舒服、最滿意的時候，有兩個很瘋狂的小孩，但是好有趣，又常常被氣到不行，或是常常一起哭，有個滿疼我的老公，當然也會吵架，好像周邊朋友也很好……。這兩年有做到自己想做的事情，沒有什麼特別冀望的，只希望身體好一點點，我沒有太多的企求，沒有太多要求助於人的，這個（舒服滿意的）念頭一直出現，覺得滿好的。」

不只是家人，鍾欣凌一票「仙女級」的朋友，也是支撐她生活的動力，萬芳夠仙氣十足了吧？到鍾欣凌家卻一直看電視，只因為自己家沒電視；楊麗音地位夠崇高吧？但永遠找不到鍾欣凌家在哪裡。這群仙女因為鍾欣凌而下凡，原來開心又自在的人生哲學，就是這麼簡單，陪伴、關懷、珍惜，雖然不是仙，但人間已經夠美好了。

採訪後記：到底誰可怕？

鍾欣凌坦言：「兩個小孩如果跟著我24小時，我應該會瘋掉。」一家四口睡一起時，活力旺盛的女兒們，就是有辦法在睡前打起來，相處得太放鬆反而有點OVER。有次女兒說：「媽媽，妳陪我出去，外面有鬼。」鍾欣凌竟回答：「不要怕，妳比鬼還可怕。」會講出這種答案的媽媽，真的好可怕喔～

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(中時電子報)