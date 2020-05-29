美國總統川普今天簽署一項行政命令，目標對準美國「通訊端正法」第230條，希望能對社群媒體進行監管，削減社群媒體內容審查權力，表示這將能確保言論自由免受威脅。

社群網站推特（Twitter）日前將川普的兩則推文標註為「沒有根據」，並指川普錯誤陳述。川普隨後回擊：「推特正干預2020美國總統大選...徹底扼殺『言論自由』，而我身為美國總統，絕不允許此事發生！」

為了反擊，川普今天簽署一道有關社群媒體的行政命令，目標對準美國「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條。

1996年通過的「通訊端正法」第230條規定，互動式電腦服務的提供者或使用者，針對非出於自身的資訊內容，不應被視為出版人及發表人。這項法規讓網路平台經營商對於他人侵權資訊或不當內容得以免責，並允許進行內容審查。

川普在簽署儀式上表示，今天這項簽署的目的是為了保護言論自由免受威脅。

他指出，像推特這樣的社群媒體巨擘，是基於中立平台理論獲得前所未有的保護盾牌，這項行政命令將讓「他們不再有盾牌」。

目前尚不清楚行政命令確切內容，但白宮方面表示會儘快對外公開。

(中央社)