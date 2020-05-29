小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（25日）新聞重點。

【1】兩度復陽 醫護助她挺過死亡恐懼

「我覺得自己可能隨時會死去，但我真的還沒準備好。」新冠案例62的Tina（化名）受訪時談到，當時死亡的恐懼不斷襲來，天主教徒的她每天向神祈禱能夠被治癒，醫院的醫生及護理師也給了她很多支持和愛，她說這些就像是黑夜中的燭火給人希望，痊癒後的她也更知道如何鼓舞深陷憂愁的人。

【2】陸學者剖析 涉港競鬥將是持久戰

為反制大陸全國人大審議港版「國安法」，美國國務卿蓬佩奧表示，將取消香港特殊的貿易地位。中國人民大學教授時殷弘28日受訪指出，具體制裁措施，要等美國總統川普宣布，他評估嚴厲程度會落在中間值，因為若採最嚴厲制裁，對美國的經濟也會造成傷害。他認為未來陸美在香港問題的競鬥，將會是場持久戰，未來立法正式通過、以及一次次的具體執行時，美國都會有相應反制動作。

【3】搶救失業 43％求職者憂拉低底薪

畢業旺季將至，政府將投入66億元、推動6措施協助青年步入職場；不過，政府的好意，卻讓青年憂心，新措施可能拉低求職者底薪。根據1111人力銀行昨公布的「搶救青年失業」調查顯示，46%求職者認為「應嚴格規範配套機制來保障底薪」，也有近43%受訪者擔心，新措施反而「薪水被拉低」。

【4】華為效應 台積電資本支出恐下修

因應智慧汽車趨勢，台積電昨日宣布推出7奈米汽車設計實現平台，來滿足市場上對於更高安全性且更智慧化汽車的嚴格要求；但華為禁令依然是困擾台積電未來發展不確定因素，亞系外資就發布報告，下調台積電今明兩年的資本支出。

【5】屏東檸檬汁 獲銷美20年長約

屏東軒禾農產運銷合作社去年參與美國奧克蘭州舉辦的檸檬汁品味盲測競賽，打敗其他各國業者，拿下冠軍殊榮，近來也傳出好消息，美國加州電商與業者簽下一紙長達20年的合約，以每年出口15櫃為目標，28日正式封櫃出口，為屏東檸檬產業注入一劑強心針。

(中時電子報)