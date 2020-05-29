經痛、經血過多是許多女性共同困擾，婦科醫師提醒，如果長期經血過多，將導致貧血，血紅素偏低，嚴重倦怠、全身無力，務必找出病因，例如，內膜長瘜肉、子宮肌腺症、肌瘤，予以治療，才能免於貧血危機，降低不孕機率。

因工作需要，32歲百貨公司櫃姐敏敏需長時間站立、服務客人，但她經常無精打采，臉色蒼白，日前她站櫃時突然暈倒，緊急就醫後，確診為嚴重貧血，血紅素只有正常女性的一半。

醫師進一步檢查，發現敏敏因罹患子宮肌腺症與肌瘤，而導致嚴重貧血。她則主訴，月經期間經血量多，且嚴重經痛白天就需用上35公分夜用型衛生棉，每半小時就得更換1次。

台灣子宮鏡醫學會理事長暨禾馨民權婦幼診所婦產科主治醫師韓健明表示，經血過多主要來自子宮內膜的問題，像是內膜長瘜肉、子宮肌腺症、肌瘤、或是內膜癌症等，必須對症下藥，才能降低不適症狀。

至於治療經血過多，則以口服避孕藥或黃體素等藥物為主，但部分患者容易出現頭痛、體重增加等副作用；最近幾年來，治療趨勢為改用子宮內避孕器，透過長期緩慢地釋放黃體素，直接作用在子宮內膜上，而血液中的濃度非常低，大幅改善體重增加與頭痛等副作用。

韓健明表示，臨床使用經驗，使用子宮內避孕器後，減少內膜生成，使血紅素恢復正常，明顯改善貧血及經痛等症狀。此外，子宮內避孕器不影響女性排卵功能、荷爾蒙分泌，安全性相當高。

韓健明表示，更換衛生棉頻率可以判斷是否經血過多，例如，2小時更換1次，屬於平均值，如果1個小時就換1次，或是白天就要使用夜用加強型衛生棉，就屬於經血過多，建議積極就醫，以免因經血過多，而造成嚴重貧血。

(中時電子報)