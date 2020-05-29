大甲鎮瀾宮董事長顏清標因肝癌、肝硬化，至高雄長庚醫院接受活體肝臟移植手術，與二兒子顏仁賢配對成功後，捐了3分之2的肝臟救父，換肝手術也十分順利。不到1個月，又傳出顏清標三弟顏清山同樣因為肝癌而住院，正在評估換肝手術的可能性。

多年來，肝炎被喻為國病，感染人數達2、300萬人，國健署提醒，年滿45至54歲民眾、40至60歲原住民均有1次肝炎篩檢公費補助，務必接受檢測，早期發現、早期治療。

國健署署長王英偉表示，B型與C型肝炎是國內感染人數最多的病毒性肝炎，感染後每4人中，1人會惡化為肝硬化，如有肝硬化，則每20人，1人會併發肝癌。

根據統計，全台每年約有13,000多人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡，而肝癌持續高居癌症死因第2位。王英偉說，大部分肝病並無明顯症狀，患者常因此延誤就醫，以肝癌為例，不少人確診時已經到了晚期。

在肝炎治療上，我國早已實施B肝試辦計畫，由健保給付B肝藥物或針劑治療。106年則提供C型肝炎口服新藥治療，並納入健保給付，且自108年1月起，病人只要確認感染慢性C肝，不論有無肝纖維化，均可成為給藥對象。

王英偉提醒，民眾如經C肝篩檢為陽性，應儘快前往醫療院所就醫，並在醫師評估下接受治療，就能徹底清除C肝病毒，讓自己遠離肝炎、肝硬化、肝癌等致命3部曲。

至於預防上，我國於100年8月開始提供民國55年（含）以後出生且滿45歲之民眾，搭配成人預防保健服務終身接受1次B、C型肝炎篩檢服務。108年6月1日起，先行放寬年滿40至60歲具原住民身分的民眾，可搭配成人預防保健服務，接受終身1次的B、C型肝炎篩檢服務。

如果不符合成人預防保健受檢資格，又尚未做過B、C型肝炎篩檢者，則可利用國健署「成人預防保健服務」，也就是40至60歲每3年1次、65歲以上每年1次的肝功能GPT、GOT等檢查。

王英偉說，如果檢查結果為肝功能異常，則可依醫師建議，接受健保給付必要的病毒性肝炎檢驗、追蹤及治療。未來將視經費狀況，研議調整擴大篩檢對象的可行性。

至於顏清標兄弟相繼罹癌，外界認為，與年輕時抽菸、喝酒、吃檳榔等因素有關，王英偉建議，勿過度飲酒，維持適當體重，才能預防脂肪肝、酒精性肝炎。

(中時電子報)