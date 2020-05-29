大聯大(3702)擴增版圖再出招，昨(28)日晚間召開重大訊息說明會宣布，擬以每股28元公開收購台驊(2636)普通股5%至20%，以20%上限來算，總收購金額約6.56億元，以台驊收盤價24.1元計算，溢價約為16%，大聯大盼藉此有助於推動其智能商業製造物流。

大聯大財務長袁興文表示，大聯大將於取得大陸反壟斷核准後10日內，向金融監督管理委員會申報開始公開收購，若大聯大未能在今年9月30日前取得中國大陸反壟斷核准，大聯大將不進行本收購案。

袁興文表示，此次收購台驊為合意收購，雙方均期望將現有核心供應鏈向外延伸，提供客戶更完整、快速的倉儲管理，以及配送服務。

袁興文進一步，現階段和台驊仍尚未有具體合作方案，相關合作計畫預計收購完成後釋出。

大聯大本次預計收購台驊最低收購數量585.8萬股、最高收購2343.2萬股，分別占台驊已發行股數5%、20%。

大聯大近年來持續導入智慧倉儲管理，去年完成香港部分，後續會針對客戶密集的廣州，接著還有台灣、東南亞等地區，也不排除會前進北美，主要還是依照客戶的需求而訂，相關計畫預計會一直延續到2022~2023年，故選擇本次公開收購台驊，就是看好台驊有助於其推動其智能商業製造物流。

大聯大第一季營收1310.44億元，年成長17.2%，延續去年第四季的年增雙位數成長，並創歷年第一季新高，單季營業毛利為52.72億元，營業淨利為21.91億，營業利益率為1.67%，淨利歸屬母公司業主16.58億元，年增率27.15%，單季每股獲利為0.99元，毛利率4.02%。

(時報資訊)