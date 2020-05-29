仁新醫藥(6696)子公司Belite Bio旗下治療乾性黃斑部病變及斯特格病變的口服新藥LBS-008取得澳洲藥物管理局（TGA）的臨床試驗通知確認函（CTN acknowledgment），獲准針對12-18歲的斯特格病變青少年病患進行臨床一b/二期試驗，預計可大幅縮短LBS-008的開發及上市時程。

為確保受試者的安全，進行針對兒童或青少年病患的臨床試驗前，原則上該藥物應已有成人病患的臨床試驗數據，並證明該藥物具備良好的安全性、藥物動力、藥效動力，甚至療效。但由於LBS-008針對健康受試者的臨床一期數據十分優異，且斯特格病變急需及早治療否則病患的視力將嚴重受損，澳洲藥物管理局批准LBS-008在尚未取得成人病患的臨床數據前，可直接針對青少年病患進行臨床試驗。

由於LBS-008於美國及歐盟已取得斯特格病變孤兒藥認證(ODD)，並於美國取得兒科罕見疾病認證(RPD)，預計憑藉澳洲斯特格病變青少年病患之臨床數據，可加快其他主要市場的臨床試驗開展，並爭取透過快速通道(Fast Track)或加速核准（Accelerated Approval）等管道加快上市的速度。

斯特格病變為一種遺傳性眼科罕見疾病，發生率約為八千至萬分之一，好發病於兒童及青少年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療。斯特格病變迄今無藥可醫，預估全球市場規模可達每年10億美金。

對於澳洲藥物管理局批准LBS-008可直接針對斯特格病變青少病患進行臨床一b/二期試驗，仁新醫藥亦感到欣慰，公司不排除任何合作的可能性，來加快藥物開發及上市時程，幫助斯特格病變患者留住寶貴的視力。

(時報資訊)