香港政經局勢持續動盪，使向來穩居國銀海外分支機構獲利龍頭的香港分行獲利同步受創。據金管會統計，國銀19家香港分行2020年首季稅前獲利約48億元，較去年同期大減近16億元、約25％，為近4年來首見衰退。

國銀香港分行首季獲利出現罕見衰退狀況，銀行局主秘童政彰分析，主要受到3因素影響，包括利息淨收入減少，新冠肺炎疫情致使金融資產評價損失增加，以及基於審慎經營考量而增提備抵呆帳，使獲利因此減少。

存放款狀況方面，金管會統計，截至2020年首季底，國銀香港分行存款餘額1.13兆元，季減295億元或2.5％、年減545億元或4.6％。放款餘額6380億元，季增302億元或5％、年增245億元或4％。

對於國銀香港分行存款減少，童政彰表示是由於資金移動因素，雖然首季尚無「香港國安法」因素，是否是由於反送中後政經局勢動盪，造成資金流出香港，仍有待進一步觀察。至於放款增加，可能是配合相關紓困措施所帶動。

事實上，台灣金融業近期對香港放款及投資明顯轉趨謹慎，截至4月底總曝險金額已降至9348億元，較3月底減少189億元、較去年底減少306億元。其中，國銀對香港總曝險金額6877億元，較3月底減少達198億元、較去年底減少61億元。

(時報資訊)