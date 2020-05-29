近期再傳非法業者透過建置外匯平台，以進行外幣保證金交易名義吸金詐騙達數億元。金管會提醒民眾，外幣保證金交易屬於期交法規範的期貨交易，應透過國內合法業者交易，以保障自身權益，目前僅有3家槓桿交易商業者可合法承作。

金管會指出，近期民眾反映，有非法業者假借財務投資公司、財務顧問公司、資訊公司等名義，招攬民眾透過提供的外匯交易平台從事外幣保證金交易。但該業者未經核准，便擅自在國內從事外幣保證金交易業務，若出現交易糾紛，交易人常有求償無門情形。

金管會表示，已在2012年7月12日訂定槓桿交易商管理規則，開放槓桿交易商可經營外幣保證金等槓桿保證金契約交易業。民眾欲從事外幣保證金交易，可上金管會證期局網站，點選「金融資訊」下的「證券期貨特許事業」，查詢合法槓桿交易商名單。

為防範民眾受非法期貨業者詐騙，金管會提醒民眾，已在證期局網站提供「非法期貨業類型」及「防範地下期貨宣導專區」，內容包括常見地下期貨態樣、招攬手法、防制原則、合法期貨商查詢管道及檢舉非法期貨方式等，民眾可多加利用瞭解。

(時報資訊)