氣象局今早對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東6縣市發布大雨特報，當地民眾請注意雷擊及強陣風。(圖擷自氣象局)

5月這波滯留鋒面終於要在今日告終，暫時回歸高溫炎熱的天氣型態。在長達11天時間內，滯留鋒面帶來的大量降雨，造成高屏地區大淹水，但也纾解了水庫的缺水壓力。氣象專家吳德榮表示，今(29)日仍受滯留鋒影響，大氣不穩定，應注意伴隨而來的劇烈天氣。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，歐洲預報模式顯示，台灣今日受滯留鋒影響，大氣不穩定，各地有局部陣雨或雷雨的機率，仍應注意「雷雨胞」及「中尺度對流系統」發展，出現有雷擊、強風，瞬間大雨的劇烈天氣。

氣象局表示，受鋒面影響，易有短時強降雨，今(29)日雲林以南地區有局部大雨發生的機率，目前有雲林、嘉義、台南、高雄、屏東6縣市發布大雨特報，當地民眾請注意雷擊及強陣風。

氣象局代理局長鄭明典也在臉書上提到，清晨看到有稀疏離散對流發展，他預估出現這種現象，通常當天就會有明顯的午後對流，並提醒山區活動要小心！

(中時電子報)