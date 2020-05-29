金管會公布保險業匯兌損益最新統計，受新冠肺炎疫情致使資本市場波動加劇，壽險業淨值2020年3月驟降至1.46兆元，月減達5337億元，4月隨著資本市場回穩而回升至1.77兆元，月增3152億元，仍較2月底新高減少2185億元、亦較去年底減少1519億元。

金管會統計，新台幣前4月升值1％，壽險業前4月出現1265億元匯損，不過避險工具評價增加644億元、扣除換匯成本560億元後，整體避險成本降至84億元，加計外匯價格變動準備金回沖202億元，合計為淨匯損979億元。

在積極處分股票及債券實現利得挹注下，壽險業2020年首季稅前獲利633億元，年增達93.6％。但4月受新台幣強升產生匯損636億元影響，單月稅前獲利僅67億元，累計前4月稅前獲利700億元，年增率降至47.1％。

至於產險業前4月實現淨匯兌收益5億元，但稅前獲利44億元，較去年同期58億元減少達24.1％，淨值1305億元。合計保險業前4月稅前獲利744億元，較去年同期534億元增加39.3％。

(時報資訊)