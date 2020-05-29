今年第一季金融市場猶如洗三溫暖，先是迎來美中貿易戰達成初步協議的利多，而後英國順利與歐盟達成協議脫歐，一度激勵全球股市向上，然而新冠病毒來的又快又急，美國股市甚至在10日內熔斷四次，連股神巴菲特都驚呼從沒看過的景象。直到3月美國連續兩次意外降，帶動全球政府、央行攜手救經濟，方才使得股票、債券市場得以築底，然全球投資信心已受影響。第二季全球除財政政策之外，陸續加碼產業振興計畫，第二季台灣人投資偏好可能再次大風吹。據TAROBO大姆哥投證券投顧分析，今年第一季受新冠肺炎疫情影響，投資人的投資偏好明顯改變，台灣人2020年第一季加碼最多Top10基金，榜上有名的基金幾乎都是新面孔！

觀察今年第一季台灣人加碼最多前十名基金，可以發現其中債券基金仍占多數共有6檔；股票型基金共有3檔上榜；股債平衡型基金則有1檔基金上榜。TAROBO發現過去國人最愛Top 10的常勝軍，包括聯博-美國收益基金A美元、聯博-全球高收益債券基金A美元、NN (L) 新興市場債券基金X資本美元均跌出榜外。

新上榜的債券基金多投資美國、歐元區，債券類型則以公債、投資級債為主，顯見新冠肺炎疫情影響，加上第一季原油大跌共同引發的債券降評風暴，令投資人轉向較安全的投資標的：如富達基金-美元債券基金A股美元、NN(L)投資級公司債基金X資本、PIMCO-短年期債券基金-E級類別美元(累積股份)、PIMCO-多元收益債券基金-E級類別美元(收息股份)、摩根環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖)-A 股(累計)、摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元)-A股(累計)。

儘管受到新冠病毒疫情及國際原油價格大幅波動影響，台灣投資人加碼榜單仍有3檔股票基金：貝萊德世界能源基金 A2 美元、摩根美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派)、富達基金-歐洲動能基金 A股 歐元。其中貝萊德世界能源基金 A2 美元因國際油價拖累，今年第一季績效-42.93%，然全球投資人（含台灣）仍逢低加碼4億美元，積極布局短線反彈；富達基金-歐洲動能基金 A股歐元，第一季受惠英國脫歐達成協議，有望順利脫歐，全球投資人大幅加碼17.5億美元；摩根美國企業成長基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(分派)受惠美中達成初步貿易協議，而投資標的多集中在美國科技產業，因此受到投資人青睞。

唯一上榜平衡型基金為聯博-全球多元收益基金A美元，該基金為2018年中發行的新生代基金，股票投資偏重科技業約9%，債券投資偏重公債約30%，似乎兼具上面兩個主題（公債、科技）的特色，也許正是這個原因吸引台灣投資人加碼，並且從前5大持股、持債來看，資產業集中度低。

(時報資訊)